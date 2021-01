Juventus, è uscito il rumor sull’esame di Paulo Dybala per l’infortunio riscontrato nella sfida di ieri sera contro il Sassuolo

Juventus, Pirlo è in allarme per le condizioni di due suoi giocatori. Ieri sera nella sfida casalinga vinta contro il Sassuolo sono usciti sia Dybala che McKennie per infortunio. Per l’argentino si tratta di una contusione al ginocchio, che inizialmente aveva preoccupato perché poteva includere una distorsione al legamento collaterale. Per il centrocampista americano, invece, trattasi di un problema muscolare. Ma stando agli ultimi rumors, anche pubblicate da Momblano sul proprio profilo Twitter, per Dybala si sarebbero escluse lesioni ai legamenti ma confermato, purtroppo, il problema al collaterale.

Juventus, infortunio Paulo Dybala: l’esito dell’esame

La preoccupazione di mister Pirlo è quella di perdere due giocatori importanti per la sfida contro l’Inter. Il match di ieri sera, nonostante le dovute difficoltà, ha visto trionfare i bianconeri per 3 a 1 contro un Sassuolo che ha dato filo da torcere fino all’ultimo minuto, nonostante giocasse in dieci per lungo tempo. Nella prima fase della partita hanno gravato negativamente le perdite prima di McKennie e poi di Dybala. L’americano è uscito correndo e subito non si era capito il motivo del cambio, poi confermato per un problema muscolare. L’argentino, invece, dopo l’intervento dello staff medico è uscito dolorante. Ma quanto ci sarà da aspettare per rivederlo in campo? Stando alle ultime indiscrezioni i tempi di recupero non saranno velocissimi.

Stando infatti anche alle parole di Momblano, i tempi di recupero dell’attaccante argentino potrebbero prevedere almeno tre settimane di stop. In attesa dell’ufficialità definitiva Pirlo si augura di avere a disposizione Paulo il più presto possibile proprio per i diversi impegni che la Juventus dovrà affrontare da qui in avanti. Ogni match, d’ora in avanti, sarà di cruciali importanza. Perdere punti non è più consentito.