Scamacca, è lui l’idea di Paratici. Juventus tra presente e futuro

Paratici e Carnevali ieri sera hanno discusso della posizione di Scamacca, per ora in prestito al Genoa di Preziosi che non vuole darlo.

Gianluca Scamacca è la nuova e intrigante idea di mercato partorita dalla Juventus. Non si tratterebbe di una casella riempitiva, ma di un vero e proprio centravanti da valutare per. il futuro. Ecco perché il titolare dell’Under 21 sarebbe utile a Pirlo e al club per una duplice motivazione. La prima è prettamente numerica: serve una prima punta da utilizzare quando le cose non si mettono per il verso giusto. La seconda è logica: meglio investire per il futuro anziché ritrovarsi di nuovo al punto di partenza a luglio.

Il punto su Scamacca alla Juventus

Ieri sera Paratici e Carnevali hanno fatto il punto della situazione su Scamacca, attualmente in prestito al Genoa. Preziosi non vorrebbe privarsene e se deve farlo, vuole qualcosa in cambio. L’idea partorita dal ds bianconero è chiara. L’ha svelata la Gazzetta dello Sport qualche giorno fa. Il compromesso sarebbe quello di impostare col Sassuolo una operazione simile a quella estiva per Morata. Vale a dire prestito lungo con diritto di riscatto che spalmi su più bilanci la spesa juventina. Tra i migliori prospetti del nostro calcio, Scamacca piace anche al Milan, che però non ha ancora affondato il colpo.