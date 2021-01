Calciomercato Juventus, il Papu Gomez è in uscita dall’Atalanta, nonostante l’età non più giovanissima, l’argentino vuole una big

Calciomercato Juventus, il Papu Gomez in uscita dall’Atalanta vuole una big. Nonostante l’età non più giovanissima, la carta d’identità segna 33 anni, l’ormai quasi ex capitano della Dea è pronto ad una nuova grande avventura ma dove? Stando alle ultime indiscrezioni il sondaggio per i bianconeri è stato fatto, così come l’Inter. Ma la cifra richiesta dal giocatore non sarebbe la stessa offerta dalle due big italiane in evidente crisi finanziaria e dal mercato low cost. Pertanto le ultime due squadre che si inseriranno nella corsa al fantasista argentino sono la Fiorentina e il Torino.

Calciomercato Juventus, Gomez vuole una big: ha deciso

Stando infatti alle ultime indiscrezioni molte squadre sarebbero interessate al Papu, ma poche, in questo momento, in grado di poter soddisfare certe richieste. Nonostante il blasone sia Juventus che Inter faranno un mercato a zero, low cost.