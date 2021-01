Dragusin, titolare in Coppa Italia. Poi la Juventus lo inserirà in uno scambio

Dragusin è uno di quei calciatori che la Juventus vuole valorizzare e far crescere altrove. L’idea è inserirlo nell’affare imbastito con Sassuolo e Genoa per Scamacca.

Tra i tanti giovani che la Juventus sta cercando di fare crescere e portarli ad essere pronti per il futuro c’è anche un giovanissimo difensore. Era stato preso inizialmente per l’Under 23, ma visto il suo fisico e le sue qualità di marcatore puro è stato aggregato in prima squadra. Radu Dragusin adesso potrebbe rientrare in un’operazione di calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ non è al momento convinta della possibilità di sacrificare il 18enne difensore rumeno. E’ in pianta stabile in prima squadra alla corte di Pirlo e che ha esordito in Champions League nel match casalingo contro la Dinamo Kiev. Però all’orizzonte c’è altro.

Dragusin nell’affare per Scamacca

L’affare per Scamacca potrebbe interessare Dragusin. A riferirlo è calciomercato.it. Il Genoa non è interessato a rescindere il prestito con il Sassuolo senza avere qualcosa in cambio. Quel qualcosa corrisponde a Dragusin. Preziosi è solito chiudere tanti affari con la Juventus ed è pronto a valorizzare l’ennesimo calciatore della formazione bianconera. Pirlo non è molto convinto perché crede nel ragazzo, ma l’affare è in piedi.