Juventus, contro il Genoa turnover Pirlo: torna un big in difesa

La Juventus si avvicina a vele spiegate verso il prossimo impegno, con la formazione di Pirlo domani sera impegnata in Coppa Italia.

L’avversario nell’ottavo di finale sarà il Genoa, squadra che si è ritrovata sotto la guida di Ballardini e sarà assolutamente da non sottovalutare. Energie da gestire al meglio per la squadra bianconera, che punta dritto al passaggio del turno con lo sguardo però rivolto anche al prossimo weekend di campionato, quando si dovrà affrontare l’Inter in uno scontro diretto infuocato.

Juventus, chance dall’inizio per Chiellini

Come sottolinea Tuttosport, Pirlo opterà sicuramente per un turnover, per quanto tra indisponibili e l’impossibilità di chiamare calciatori dall’Under 23 (in bolla) le scelte sono alquanto risicate. In porta ci sarà Buffon, mentre a destra Danilo sarà costretto a fare gli straordinari, con Frabotta a sinistra. La vera novità sarà in difesa, dove finalmente si rivedrà Giorgio Chiellini. Per l’esperto centrale una chance importante per ritrovare lo smalto dei giorni migliori in una stagione sfortunata. Con lui ci sarà Demiral. Anche il turco ha giocato poco quest’anno e spera di guadagnare considerazione nelle scelte di Pirlo. In attacco sarà avanzato Kulusevski al fianco di Morata.