Calciomercato Juventus, c’è anche il City sul centrocampista

Il calciomercato della Juventus è ormai aperto e i bianconeri stanno cercando dei tasselli per il presente ma anche per il futuro.

Uno dei nomi caldi di questi ultimi mesi in casa bianconera è stato quello di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e anche della nazionale italiana. Un giovane che è cresciuto davvero tantissimo nel corso del 2020 sotto la guida di De Zerbi e che ha ancora davanti una carriera lunghissima davanti. Un obiettivo di mercato importante per i bianconeri, che però adesso devono fare i conti con una rivale davvero pericolosa.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve

Calciomercato Juventus, anche il City su Locatelli

Sportmediaset riporta infatti le voci che arrivano dall’Inghilterra ed esattamente dal “Daily Mail”, secondo le quali sulle tracce del centrocampista italiano ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo infatti lo avrebbe inserito nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. E avrebbe anche già pronta l’offerta da fare al Sassuolo, proprietario del cartellino, ovvero l’importante somma di trenta milioni di sterline. Lavorare con Guardiola, in passato uno dei migliori centrocampisti del mondo, potrebbe essere uno stimolo in più per il calciatore.