Cunha, nuovo duello tra Juventus e Inter per il brasiliano dell’Herta

L’Herta Berlino fa muro su Matheus Cunha, attaccante brasiliano che si sta imponendo in Bundesliga. Occhio anche all’Atletico Madrid.

Nelle classifiche di gradimento di Inter e Juventus, Cunha ricopre posizioni molto nobili e non è escluso che i due club aprano un nuovo fronte di sfida. I nerazzurri in estate provarono una sortita. Arrestarono le loro ambizioni dinanzi alla valutazione dell’herat Berlina. Il prezzo da 35/40 milioni ha reso impossibile l’operazione. I tedeschi, però, subito o a giugno, non intendono fare sconti. Il talento brasiliano è esploso e regalarlo non avrebbe avuto senso. Oggi la cifra non si abbassa, pertanto. Sotto i 40 milioni è inavvicinabile, ecco perché il colpo è rimasto in canna a tuti, ma il gradimento rimane elevato. L’Inter continua a seguirlo, lo approva, lo stima. La Juventus lo scruta con attenzione e fa sapere che c’è ed è forte sul ragazzo.

Derby d’Italia per Cunha

Stando a quanto riportato da ‘Sky Deutschland’, infatti, i due club sarebbero interessati al centravanti brasiliano, ma al momento non c’è ancora stata alcuna offerta. Proposta che avrebbe invece avanzato l’Atletico Madrid, rispedita però al mittente dal giocatore, che è intenzionato a rimanere in Germania almeno fino a giugno. Insomma, stiamo parlando di uno degli astri nascenti della Bundesliga che clamorosamente potrebbe sfuggire alle grinfie del Bayern Monaco.