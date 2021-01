De Ligt, passo d’addio sempre più vicino. Cosa filtra dalla Juventus

Il Real Madrid disposto ad investire un capitale per portare il difensore olandese in Spagna. De Ligt però costa 120 milioni, quanto la clausola.

il portale calciomercatoweb.it fa il punto della situazione sulla questione De Ligt. Avendo Mino Raiola come procuratore, la permanenza del difensore olandese alla Juventus non è mai scontata. A maggior ragione se dalla Spagna continuano ad arrivare voci di mercato che lo danno molto vicino al Real Madrid. L’appeal esercitato dai blancos è quanto di migliore si possa desiderare, ecco perché è da prendere in considerazione un addio a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Scamacca alla Juventus, come stanno le cose sulla trattativa