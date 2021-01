Formazioni ufficiali Juventus Genoa. Le scelte di Pirlo per il match di questa sera di Coppa Italia, appuntamento per le 20.45

Formazioni ufficiali Juventus Genoa: una sfida importantissima quella di questa sera per la Juventus, sia per il morale ma soprattutto per continuare il ciclo di vittorie consecutive. Pirlo non può sbagliare e per questo match di campionato e dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa, tenendo presente che il prossimo incontro di Serie A sarà contro una diretta favorita per il titolo, dunque ci sarà per forza di cosa turnover per alcuni giocatori. Purtroppo come sappiamo, ci sono stati casi di positività al Covid-19 pertanto alcuni giocatori: Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt non saranno presenti e disponibili per il match di questa sera all’Allianz Stadium. Pirlo potrà contare, dunque, di tutta la qualità tecnica disposizione. Per fortuna, Alvaro Morata sarà fra i presenti nel match, lo spagnolo sembra essersi ripreso. Ci sarà, dunque, dal primo minuto anche Kulusevski: il giovane svedese vuole confermarsi un posto da titolare nella rosa di Pirlo e questa sera metterà in mostra tutte le sue qualità.

Ritorno di Alvaro dal primo minuto che sembra aver ritrovato la forma, purtroppo la Juventus ha perso Dybala che dovrà stare fermo 20 giorni a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato.

Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà in casa all’Allianz Stadium, appuntamento previsto per le 20.45. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare come il Genoa di Ballardini. Concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per la Coppa Italia. Ecco, dunque, gli undici che scenderanno in campo questa sera:

Juventus (3-5-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini; Wesley, Arthur, Rabiot, Portanova, Frabotta; Kulusevski, Morata.



La vera bellissima notizia, oltre al ritorno di Alvaro dal primo minuto, è quella di rivedere in campo il capitano Giorgio Chiellini dal primo minuto e la sorpresa Wesley, il brasiliano avrà finalmente spazio per dimostrare le sue qualità. Una Juventus chiaramente in turnover ma che vuole cercare, comunque, la vittoria.

