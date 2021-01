Juventus-Genoa, i convocati bianconeri: tanti giovani per Pirlo

La Juventus ormai è pronta a scendere in campo questa sera per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa.

Un match in gara unica da vincere a tutti i costi e da affrontare con la massima determinazione. L’obiettivo non è solo vincere la partita contro i rossoblù per passare al turno successivo, ma anche quello di spendere meno energie possibili in vista della sfida con l’Inter nel weekend di serie A. Evitare dunque i supplementari sarà fondamentale. Pirlo per questo match ha diversi elementi fuori per infortunio o per la positività al Covid. Ecco l’elenco dei convocati per Juventus-Genoa.

