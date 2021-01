Juventus-Genoa Coppa Italia: diretta tv in chiaro e streaming gratis

Juventus-Genoa è l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma questa sera, 13 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Allo Stadium i bianconeri di Andrea Pirlo affronteranno un Genoa rinfrancato dal ritorno in panchina di Ballardini. Si gioca in gara secca e dunque tra gli obiettivi dei bianconeri non c’è solamente il passaggio del turno, ma anche il voler chiudere la sfida nei primi novanta minuti in modo da evitare i supplementari. Del resto bisogna conservare energie perché nel weekend bisognerà affrontare l’Inter in campionato. Pirlo per questa sfida deve fare a meno di tanti giocatori, infatti nell’elenco dei convocati ci sono tanti giovani. Non manca però Cristiano Ronaldo in avanti, dovrebbe fare staffetta con Morata.

