Juventus-Napoli di Supercoppa, il comunicato di De Laurentiis

Juventus-Napoli resta al centro di polemiche. Come sempre è il club partenopeo a far sentire la propria voce emettendo un comunicato ufficiale.

«La SSCN parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico». Con questa nota il club partenopeo esce definitivamente allo scoperto sulla paventata ipotesi di non giocare Juventus-Napoli mercoledì prossimo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala rinnova? Spunta una data decisiva

Juventus-Napoli, polemiche infinite

La sentenza del Coni che ha messo il punto alla diatriba non è bastata. Se Juventus-Napoli di fine settembre dovrà essere disputata di nuovo, la gara di Supercoppa non è in discussione. Le notizie trapelate ieri avevano infastidito e non poco la società bianconera che, dal canto suo, resta rispettosa delle decisioni degli organi competenti. Vedersi però rinviare un’altra partita non sarebbe tuttavia stata una soluzione amichevole. Tanto che la Figc si è opposta. Ronaldo e compagni affronteranno quindi Insigne e Koulibaly, che solo qualche mese fa hanno alzato al cielo la Coppa Italia.