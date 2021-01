Video Gol Juventus Genoa, Coppa Italia: Czyborra segna per gli avversari

Video Gol Juventus Genoa, Coppa Italia: Czyborra segna per il Genoa. Clicca qui per vedere la rete del match.

Video Gol Juventus Genoa, il Genoa è riuscito ad accorciare il doppio vantaggio dei bianconeri. Czyborra segna per la squadra ligure. Ora concentrazione massima fino alla fine del match, i bianconeri hanno la partita in pugno ma non devono perdere la concentrazione necessaria per il passaggio ai quarti di finale della competizione.

LEGGI ANCHE>>>Video Gol Juventus Genoa, Coppa Italia: Morata raddoppia