Calciomercato Juventus: altri due giovani nel mirino dei bianconeri

By

Il calciomercato della Juventus come sempre non è improntato solo al presente, ma anche e soprattutto agli anni a venire.

Nel corso delle ultime stagioni la dirigenza bianconera ha dimostrato di avere intenzione di pianificare al meglio il futuro, cercando di pescare giovani da talento da far crescere tra le proprie fila oppure in prestito. Calciatori che hanno grandi margini di crescita, dal futuro assicurato. E dopo aver preso Abdoulaye Dabo dal Nantes per l’Under 23 adesso ci sono altri due obiettivi.

