Calciomercato Juventus, Locatelli sembra aver un unico desiderio, quello di vestire la maglia dei bianconeri, rifiutato Guardiola

Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione di mercato darebbe una bellissima notizia in prospettiva a tutti i i tifosi della Juventus. Sappiamo come l’interesse per Manuel Locatelli sia concreto e come Pirlo l’abbia identificato come uno dei suoi obiettivi prioritari per il mercato. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei preferiti della dirigenza bianconera ma come abbiamo avuto modo di intuire dall’entourage del giocatore e dalla stessa dirigenza neroverde, il giocatore, almeno in questa sessione di mercato non si muoverà da Sassuolo.

Calciomercato Juventus: vuole vestire bianconero, rifiutato il Manchester City

Ma la vera notizia sorprendete che il giocatore avrebbe già un desiderio sentito. Quello di vestire la maglia della Juventus. Stando all’ultima indiscrezione di ‘Calciomercato.it‘ infatti, Locatelli vorrebbe i bianconeri come prossima destinazione e avrebbe rifiutato la corte di un certo Pep Guardiola, non il primo allenatore insomma. I citizens avrebbero fatto sul serio per il giovane italiano, tanto da aver già avanzato un’offerta di 30 milioni di euro. Ma Locatelli vorrebbe rimanere in Italia anche in ottica nazionale. Mancini si è già accorto di lui e lo vorrebbe come leader dell’Italia agli europei e dell’Italia che verrà. Insomma, il suo futuro è molto legato alla nazionale, pertanto rimanendo in Italia e in una squadra ai vertici potrebbe rendere ancora di più.