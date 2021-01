Calciomercato Juventus, pioggia di milioni per 4 acquisti: tifosi in delirio

Una delle società più attive in questo frangente di calciomercato è la Juventus, alla ricerca di rinforzi di qualità per lanciare la sfida scudetto al Milan: ecco il piano di Fabio Paratici

Calciomercato Juventus Acquisti/ La campagna acquisti è da poco cominciata, ma la Juventus di Andrea Pirlo è alla ricerca spasmodica di acquisti con i quali poter aumentare il tasso qualitativo della rosa. Il telefono di Fabio Paratici in queste ore è bollente: il dirigente bianconero sta vagliando una serie di nomi da consegnare al proprio allenatore e lanciare a tutti gli effetti il guanto di sfida al Milan capolista. Ringiovanire la rosa ed abbassare il monte ingaggi: questi i due obiettivi che ultimamente stanno monopolizzando le trattative della Vecchia Signora.

Aprire i cordoni della borsa in questa fase non è facile per nessuno, a maggior ragione per un club il cui ultimo bilancio è stato chiuso pesantemente in passivo. Ma le idee ci sono, così come le cessioni che potrebbero finanziare questi colpi: a cominciare dagli addii di Khedira e di Bernardeschi, sempre più lontani dall’ombra della Mole. E nel caso in cui non dovesse essere trovato l’accordo per il rinnovo di Paulo Dybala, la Juve avrebbe pronti già ben 4 acquisti dal respiro internazionale. Vediamo insieme le future mosse bianconere.