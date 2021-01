Francès, ecco il nuovo difensore finito nel mirino della Juventus

Alejandro Francès del Real Saragozza è diventato un concreto obiettivo della Juventus. Paratici ha già mosso i primi contatti per capire la fattibilità dell’affare.

Si chiama Alejandro Francès ed è il giovane terzino destro su cui Paratici ha messo gli occhi. A darne notizia è il portale calciomercato.it che ha svelato l’esistenza di un concreto interesse per il baby spagnolo. Gioca in Spagna ed è un classe 2002. Nonostante la giovane età, è già un pilastro del Real Saragozza. Tutto questo, ribadiamo, nonostante abbia solamente 18 anni.Nel frattempo ha già collezionato 14 presenze in stagione. Un profilo di grande interesse, che ha catturato le attenzioni anche di grandi club come Real Madrid e Siviglia. Inoltre, Alejandro potrebbe rappresentare anche una vera e propria opportunità di mercato: ha una clausola da 10 milioni di euro nel proprio contratto.

Francès, la Juve non gli leva gli occhi di dosso

Alejandro Francès è un difensore che può giostrare sia da terzino destro che da centrale. E’ pertanto un elemento dalle spiccate doti difensive, con poca attitudine ad offendere. Gli uomini di mercato della Vecchia Signora hanno riempito la scrivania di Paratici di relazioni su uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Si attendono pertanto sviluppi impostanti.