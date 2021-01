Lovato, la Juventus mette in campo la diplomazia per battere il Milan

La Juventus ha individuato in Matteo Lovato del Verona un ulteriore rinforzo per la difesa. Paratici deciso a dare battaglia per averlo a giugno.

La Juventus ha necessità di rinforzarsi nella retroguardia difensiva. Ormai Chiellini e Bonucci, nonostante siano ancora fra i migliori centrali al mondo, non possono garantire più le stesse partite di un tempo. Questo complice anche i vari infortuni. I bianconeri sebbene abbiano già due forze fresche pronte e indubbie certezze per il futuro come De Ligt e Demiral, potrebbero puntare su un ulteriore rinforzo difensivo. In tal senso il giovane centrale del Verona, Matteo Lovato, sembra avere tutte le carte in regola per dare quel contributo ulteriore alla rosa di Pirlo.

Lovato, la Juventus è sul calciatore

Matteo Lovato è nel mirino della Juventus. A darne notizia il portale specializzato calciomercato.it. Arrivato nel gennaio dello scorso anno dal Padova, Matteo Lovato si è dimostrato un degno sostituto di Marash Kumbulla, passato alla Roma. Tutto questo sotto la guida di Ivan Juric al Verona. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con la Vecchia Signora e il Milan che si sono messe sulle sue tracce. Ma anche i giallorossi, che hanno ottimi rapporti col club scaligero, si sono mossi e hanno sondato concretamente il terreno: