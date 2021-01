Felipe Melo, attacco al simbolo Juventus: «Chiellini senza etica»

Felipe Melo attacca Giorgio Chiellini: «Non ha trofei internazionali, ha parlato di compagni di Nazionale. In Brasile diciamo che è senza etica».

«Chiellini? Non riesce ad avere continuità nelle partite perché si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui. Questo perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui (Balotelli, ndr), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi». Parole durissime di Felipe Melo rilasciate alla Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista di Juventus e Inter, aveva già in passato espresso simpatie totali per i nerazzurri. Al punto da attaccare i bianconeri.

