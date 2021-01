Visualizza questo post su Instagram

Inter Juventus è quella sfida che tutti stiamo aspettando, per diversi motivi. In primis perché è la partita che quest’anno conterà di più per la corsa scudetto, l’anno scorso i bianconeri sono usciti entrambe le volte trionfanti ma quest’anno? Antonio Conte l’ex capitano e allenatore bianconero ritroverà ancora una volta la sua ex squadra da avversario. Una sfida di vitale importanza che avrà quasi certamente un esito secco visto che entrambe le squadre sono propense alla vittoria. Ma oggi vogliamo provare un giochino interessante, ovvero, chi vincerebbe il derby d’Italia fra le moglie dei giocatori? Qua si potrebbe dire più una sfida alla pari.

Inter Juventus, il derby d’Italia delle mogli dei giocatori: chi vincerà?

Una sfida difficile fra bellezze mozzafiato. Il derby d’Italia visto dalle compagne e mogli dei giocatori che domenica sera saranno protagonisti a San Siro è difficile da decretare come sfide.

