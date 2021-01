Calciomercato Juventus, Sergio Ramos in bianconero? Le parti sembrano ancora distanti e il futuro dello spagnolo sembra ancora incerto

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos è quel profilo che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Nonostante l’età, non certo più giovanissimo, al canto del cigno diciamo, lo spagnolo sarebbe in grado di fare la differenza ancora per qualche anno. I bianconeri sempre più in allarme difensivo, fra Covid e infortuni, cercano sempre il grande colpo in difesa. Il capitano dei merengues piace e molto ma la possibilità di vederlo sotto la Mole, adesso, appare ancora lontana. Le due parti sembrano ancora distanti con il futuro di Sergio Ramos ancora tanto incerto.

Sergio Ramos alla Juventus? Calciomercato: la situazione

Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, esattamente da ‘El Chiringuito’, famosa trasmissione sportiva spagnola, Il giornalista Alfredo Duro, intervenuto nella puntata di ieri sera, ha parlato in modo decisamente scettico sulla conclusione positiva della vicenda che vede protagonista proprio il capitano spagnolo Sergio Ramos. C’è ancora tanta distanza sulla questione ingaggio e il giornalista in trasmissione ha spiegato: “Sergio Ramos farà uno sforzo per venire incontro al Real. Ma non sono sicuro che il Real lo farà per lui”.