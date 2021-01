Inter-Juventus, il rispetto di Conte per i bianconeri

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida che domani sera vedrà la Juventus impegnata a San Siro per affrontare l’Inter.

La squadra di Antonio Conte è davanti in classifica e proprio per questo motivo i ragazzi di Andrea Pirlo non si potranno concedere dei passi falsi. Certo le assenze non aiutano le scelte del tecnico bianconero, consapevole però che la sua squadra dovrà essere molto brava a frenare Lukaku e compagni. Alla guida dell’Inter c’è un grande ex bianconero come Conte, protagonista a Torino prima da calciatore e poi da allenatore vincente. Non manca dunque il rispetto per i suoi ex colori nella conferenza stampa della vigilia.

