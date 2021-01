Inter-Juventus, i convocati bianconeri: attacco spuntato

📋 𝙏𝙝𝙚 ⚪️⚫️ 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙛𝙤𝙧 #𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙅𝙪𝙫𝙚!#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/hlePCl9cFr

— JuventusFC (@juventusfcen) January 17, 2021

Nell’elenco dei convocati di Pirlo per Inter-Juventus ci sono tanti giovani, tra cui il portiere Garofani e il centrocampista Ranocchia. In attacco però a disposizione ci sono solamente Ronaldo e Morata. In difesa Chiellini è regolarmente nell’elenco e dovrebbe giocare titolare al fianco di Chiellini. Ultimi dubbi di Pirlo legati al centrocampo, con Rabiot e McKennie in ballottaggio.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, Garofani.

Difensori: Chiellini, Danilo, Demiral, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Di Pardo.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Da Graca.