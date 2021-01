Inter-Juventus streaming: dove vedere la partita in diretta tv e su internet

Inter-Juventus formazioni probabili

Alle ore 20.45 di oggi domenica 17 gennaio fischio d’inizio del match tra i nerazzurri allenati dal grande ex Antonio Conte e i bianconeri di Andrea Pirlo. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inutile sottolineare l’importanza di questa partita, un grande classico del calcio italiano. Tre punti d’oro in palio nello scontro diretto ma anche in palio c’è una grande dose di autostima per affrontare al massimo la seconda parte della stagione.La partita Inter-Juventus sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con la telecronaca prevista su Radio Rai 1.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata.

Inter-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.