Calciomercato Juventus, Paratici ad un bivio. Con Milik al Marsiglia ora le alternative si restringono. Arriverà uno dei due

Calciomercato Juventus, con il passaggio di Milik (noto obiettivo dei bianconeri) al Marsiglia, ora, il campo si restringe. Fabio Paratici è ad un bivio. Ormai non manca molto alla chiusura del mercato invernale. L’obiettivo è sempre lo stesso, l’acquisto di un nuovo attaccante, il cosiddetto vice Morata. I nomi fatti sono molteplici ma le reali operazioni – ormai – due. Stiamo parlando di Scamacca e di Llorente. Il primo un giovane di prospettiva dall’importante futuro roseo, l’altro è un già rodato attaccante al canto dei cigno e volenteroso di tornare in bianconero, una squadra che l’ha portato ai vertici fino alla finale di Champions League.

LEGGI ANCHE>>>Conte si nasconde: «Ancora gap con la Juventus». Poi frecciata al veleno

Calciomercato Juventus, scelto l’attaccante: arriverà uno dei due

Sicuramente optando per Llorente ci sarebbe più certezze nell’immediato ma anche alcuni dubbi sul lungo termine. L’attaccante non è più un titolare della rosa di Gattuso e il suo minutaggio non è stato dei più importanti durante il corso della stagione. La forma fisica potrebbe dunque essere un problema. Ma fra i piccoli dubbi ci sono anche grandi certezze. La fisicità imponente dell’ariete, o come si faceva chiamare, “Re Leone” Fernando avrebbe grandi benefici sul tipo di gioco voluto da Pirlo. Innegabile dunque che questa scelta sarebbe il cosiddetto usato sicuro. Una certezza per l’ambiente, che Llorente conosce alla perfezione ma il dubbio sulla forma fisica.