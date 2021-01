Calciomercato Juventus, l’ambizione di Depay e Aouar

Il calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo e la lista dei calciatori da tenere d’occhio in casa bianconera è molto lunga.

Tanti nomi si stanno accumulando in queste settimane tra i rumors riguardo i possibili acquisti bianconeri. Di sicuro servono a Pirlo calciatori di qualità che possano aumentare il tasso tecnico di una Juventus che sarà chiamata ad una difficile rimonta in campionato. E che ovviamente vuole essere protagonista in Europa, alla ripresa della Champions League.

Come riporta Tuttosport, il futuro di Depay e Aouar sarà senz’altro lontano dal Lione. A confermarlo lo stesso attaccante, che ha dichiarato: “Io e Houssem sappiamo di giocare in un grande club ma vogliamo andare in uno dei tre top club al mondo. Vedrete allora Aouar che sarà 10 volte meglio e lo stesso vale per me”. Le ambizioni sono dunque massime per i due assi del Lione, che attendono una chiamata da una big per spiccare il volo. Depay è in scadenza di contratto e sembra essere vicino al Barcellona. Aouar piace all’Arsenal. Ma la Juventus senz’altro vigila su entrambi i calciatori, suoi obiettivi negli ultimi mesi.