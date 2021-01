Calciomercato Juventus, arriva l’ultimatum del Marsiglia

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco in questi giorni, ancor più dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Inter.

La società bianconera dovrà cercare i rinforzi adatti per mister Pirlo per cercare una rimonta in campionato che appare difficile ma non impossibile. Di sicuro però c’è ancora tanto da migliorare, specie sotto l’aspetto caratteriale. La Juventus guarda però inevitabilmente al futuro e ai giocatori che andranno in scadenza di contratto. Tra questi però qualcuno si muoverà già a gennaio e bisognerà tenere gli occhi aperti. E da Marsiglia arrivano delle notizie riguardo un possibile obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, ultimatum per Thauvin

Secondo quanto riporta RMC Sport, il presidente del Marsiglia il presidente Jacques Henry Eyraud ha dato 48 ore ai giocatori attualmente in scadenza di contratto per decidere se rimanere in squadra o trovarsene un’altra. In quest’ultimo caso per farlo avrebbero solamente 13 giorni, ovvero la fine del mercato di gennaio. Nella lista dei calciatori in scadenza c’è anche Thauvin, esterno offensivo che in passato è stato accostato alla Juventus ma che tanti estimatori, tra cui anche il Milan.