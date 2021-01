Esonero Pirlo, Juventus: crolla la quota dei bookmaker

La Juventus è reduce da una sconfitta destinata a bruciare a lungo. Il ko contro l’Inter è duro da digerire nella corsa verso lo scudetto.

Cosa non ha funzionato nella squadra bianconera? Difficile dirlo. Di sicuro ci sono state delle lacune che sono costate davvero care, sia sul piano tattico che degli errori dei singoli. E sui social si è tornati a discutere di Andrea Pirlo. Il tecnico è finito sul banco degli imputati per la prestazione negativa della squadra.

Juventus, in discesa la quota dell’esonero di Pirlo

Difficile pensare che la Juventus possa cambiare allenatore in corsa. Ma Superscommesse, che ha comparato le quote relative agli esoneri degli allenatori di serie A, indica come la quota relativa all’esonero di Andrea Pirlo sia in discesa, tant’è che in alcuni casi viene bancato “solo” a 4.50. Una quota decisamente bassa, se si guarda anche il confronto con altri tecnici che sono sulla “graticola” a causa dei risultati dell’ultimo periodo. In questo campionato di serie A hanno cambiato allenatore solamente tre squadre, ovvero Fiorentina, Genoa e Parma. Ma anche il Torino a breve potrebbe cambiare tecnico.