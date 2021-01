Juventus, dopo la brutta sconfitta di ieri contro l’Inter, Pirlo è disposto a cambiare completamente la rosa per la finale contro il Napoli

Juventus, la brutta sconfitta di ieri sera a San Siro contro l’Inter è già stata oggetto di diverse analisi. La fluidità del gioco è mancata, forse un centrocampo inadatto per una partita di questo calibro. Molti possibili interrogativi che hanno già fatto cambiare idea al maestro che mercoledì sera si giocherà la vera prova del nove della stagione: la finale di Super Coppa contro il Napoli. Una sfida che dovrà necessariamente avere un altro tipo di approccio, soprattutto sul piano della cattiveria. La Juventus ieri sera è parsa molle e senza idee, immaginabile che, dunque, Pirlo cambierà qualcosa nella rosa dei titolari.

LEGGI ANCHE>>>Paratici verso Juventus-Napoli. Le intenzioni del ds per l’attaccante

Juventus, Pirlo: rivoluzione nella rosa per la sfida contro il Napoli

Potrebbe ritornare l’americano McKennie dal primo minuto. Abbiamo visto come il grande problema del gioco sia passato in mediana ieri sera, immaginabile dunque che Pirlo opterà per la sua presenza dal primo minuto, così come potrebbe tornare anche Arthur. Il centrocampista brasiliano è l’unico in grado di creare fluidità in mezzo al campo date le sue caratteristiche da rapido e – allo stesso tempo – tecnico regista. Ma potrebbero esserci rivoluzioni anche fra i laterali difensivi. Il giovane Frabotta ieri ha subito troppo la supremazia tecnica di Hakimi che ha più volte messo in difficoltà il giovanissimo terzino. Con la speranza dell’esito dei tamponi negativo, Pirlo, schiererà certamente Cuadrado: il colombiano giorno dopo giorno è diventato un punto fermo per questa rosa, un giocatore già considerato cruciale. ieri sera la sua assenza si è fatto sentire nella sfida contro l’Inter.