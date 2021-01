Paratici verso Juventus-Napoli. Le intenzioni del ds per l’attaccante

Paratici vuole parlare con De Laurentiis per cercare di capire se sarà possibile ottenere gratuitamente Fernando Llorente riportandolo alla Juventus.

Una disfatta che non si verificava dai tempi di Mourinho. La Juventus dominata in lungo e largo dall’Inter era qualcosa di cui si era persa traccia. Il mondo anti-Juve gode per la caduta degli Dei, anche chi come i rossoneri avrebbero dovuto sperare in Pirlo. Nulla. Ha prevalso il risentimento verso chi ha messo in un angolo il resto del pallone italiano trionfo dopo trionfo. Adesso però la situazione per la Vecchia Signora è drammatica e Paratici deve rinforzare la squadra.

Paratici vuole Llorente o… Scamacca

La finale di Supercoppa servirà a Paratici anche per un aggiornamento sulla situazione di Milik (in trattativa col Marsiglia) e Llorente. Lo spagnolo per ora è bloccato a Napoli anche a causa dell’emergenza offensiva. Il protagonista del futuro, riporta ‘Tuttosport’, sarà però Gianluca Scamacca. Tra il ds bianconero e Carnevali è dunque previsto un nuomo summit: i bianconeri potrebbero inserire anche il giovane Dragusin nell’affare. Qualora non dovesse arrivare l’accordo, Parma, Bologna e Udinese si sfideranno per averlo in prestito.