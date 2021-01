Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Diawara per Bernardeschi

Bernardeschi alla Roma, calciomercato Juventus: scambio con Diawara. I dettagli della possibile trattativa che vede coinvolti i due centrocampisti

Calciomercato Juventus Bernardeschi Diawara/ Mancano poche settimane alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma i dirigenti dei top team sono alacremente all’opera per cercare di soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori. In questo senso, la Juventus deve sicuramente cercare di sopperire alle mancanze costitutive della rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che contro l’Inter ha dimostrato non pochi defayance. Soprattutto il centrocampo ha denotato non pochi problemi, e urge correre immediatamente ai ripari.

Secondo fonti interne alla nostra redazione sarebbe in piedi l’ipotesi di uno scambio tra Bernardeschi e Diawara con la Roma. L’italiano è alla ricerca di una squadra nella quale possa giocare con continuità per non perdere il treno Europei. Nella prima parte di stagione ha dimostrato non pochi problemi nell’integrarsi negli schemi di Andrea Pirlo, e quindi non sarebbe assolutamente improbabile una sua cessione. Dal momento che i vari Rabiot, Arthur e Bentancur non offrono le giuste garanzie, poi, è assolutamente necessario rimpolpare il reparto mediano: Diawara piace per le sue caratteristiche in fase d’interdizioni e per la personalità dimostrata in alcuni match clou.