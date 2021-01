Juve, niente Supercoppa per De Ligt, Cuadrado, Sandro, Dybala e Demiral

L’elenco diramato dalla Juventus per la Supercoppa è da brividi. Un altro assente, Demiral, si aggiunge ai calciatori indisponibili per domani sera.

A leggere l’elenco dei calciatori convocati per Juventus-Napoli c’è da mettersi le mani nei capelli. La formazione bianconera perde un quinto calciatore, potenzialmente titolare, per la sfida di domani sera contro il Napoli. Dopo la partita con l’Inter, pertanto, anche quella con i partenopei nasce sotto una cattiva stella. Decisamente incredibile per ciò che era ed è La rosa della formazione Campione d’Italia. Come detto sono cinque gli assenti della Juve per la Supercoppa Italiana di domani contro il Napoli. A sorpresa non c’è Merih Demiral, che era un potenziale titolare.Per lui nuovi problemi di naturale muscolare, ha un’infiammazione. Sono ancora out i tre positivi al Covid Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro, oltre all’infortunato Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dietrofront del giocatore: ora tutto può succedere

Demiral out, i convocati di Pirlo

Senza Demiral, l’unica alternativa alla coppia di difensori centrali Bonucci-Chiellini è rappresentata dal giovanissimo Dragusin. Il calciatore croato, preso per l’Under 23, ha esordito dal 1′ in Coppa Italia contro il Genoa. Non benissimo a dire il vero. Questa la lista diramata da Pirlo per la gara della Juventus contro il Napoli. L’elenco: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia; Ronaldo, Morata.