Perez incontra Agnelli, Juventus: i motivi del summit tra i presidenti

Incontro tra Perez e Agnelli, il summit tra i presidenti avvenuto a Torino. Ecco quali possono essere stati gli argomenti trattati

Agnelli Perez Juventus/ Quest’oggi si è tenuto un summit di tre ore tra Agnelli e Florentino Perez: un incontro che non è passato inosservato e che, come riportato da calciomercato.com, potrebbe aver toccato vari argomenti. Ufficialmente i due presidenti avrebbero parlato di politica calcistica e manageriali, in un periodo molto complicato come quello rappresentato dalla pandemia, che sta avendo delle ripercussioni importanti anche e soprattutto a livello imprenditoriali.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Diawara per Bernardeschi

Tuttavia non si può escludere a prescindere che non si sia trattato anche di calciomercato, con l’allenatore del Real, Zinedine Zidane, che è stimato molto dalle parti di Torino. Anche i vari Isco e Marcelo, in realtà, sono stati accostati con una certa insistenza ai bianconeri, anche se Paratici non ha mai affondato il colpo per i due top player. Una visita di cortesia, insomma, ma non solo: in tempi di calciomercato, nessun incontro può essere bollato come meramente casuale. A maggior ragione se si tratta di un lungo faccia a faccia tra i presidenti di due dei club più importanti a livello internazionale..