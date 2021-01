Cristiano Ronaldo incontra Perez, i dettagli dell’incontro tra i due

Cristiano Ronaldo ha incontrato Florentino Perez alla Continassa, proprio a casa della Juventus. Cosa è emerso dalla stretta di mano tra i due.

Ieri pomeriggio è stato tenuto un incontro sul futuro del calcio mondiale tra Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e Florentino Perez, numero uno del Real Madrid. I due presidenti hanno parlato per circa tre ore alla Continassa, dove la Juve ha ospitato il patron dei Blancos. Sul tavolo tante questioni, soprattutto di politica sportiva, legate alla possibile creazione di una Superlega europea per incrementare i ricavi dei club più blasonati. Agnelli è presidente dell’Eca, l’associazione del club europei, mentre Perez è un grande sostenitore del nuovo torneo continentale. Cosa che però non piace alla Uefa. Non è escluso che, a margine, i due presidenti abbiamo parlato anche di mercato, con le trattative aperte fino al 1° febbraio. A far discutere, dice Tuttosport, è stato anche un saluto di Cristiano Ronaldo con il suo vecchio presidente.

LEGGI ANCHE >>> Scamacca alla Juventus, calciomercato: le ultimissime novità sull’affare