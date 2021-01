Pirlo recupera un calciatore per la Supercoppa. La nota della Juventus

Pirlo recupera Cuadrado in vista della Supercoppadi questa sera. Il colombiano ha superato il Covid-19 e sarà a disposizione per il Napoli.

La Juventus recupera una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico. Il colombiano è risultato negativo al Covid e ha raggiunto i compagni per la Supercoppa in programma stasera. Se potrà già giocare, è presto per dirlo. Questo il comunicato della Juventus: «Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera».

Cuadrado in campo per Juventus-Napoli?

A questo punto è logico attendersi che Pirlo possa fare delle scelte differenti rispetto a quelle che ha ipotizzato finora. La prima riguarda Bernardeschi. Se Cuadrado dovesse già essere pronto per giocare dal 1′, a sinistra scalerebbe Danilo lasciando posto al colombiano. In caso contrario il riccioluto terzino andrebbe in panchina e giocherebbe nella ripresa. Importante, nel caso, anche la pedina da posizionare sulla fascia destra: kulusevski o Chiesa con lo svedese di fianco a Morata?