Juventus Napoli, finale di Supercoppa italiana. Il maestro questa sera al Mapei Stadium vuole vincere per ridare entusiasmo all’ambiente

Juventus Napoli formazioni ufficiali Supercoppa italiana/ Tutto pronto per la gara del Mapei Stadium, una finale da vincere. Un match che può rappresentare un vero e proprio punto di rinascita per l’ambiente, Pirlo lo sa e dopo la pessima sconfitta contro l’Inter a San Siro, il maestro ha tutte intenzione di portare a casa una vittoria che consentirebbe il primo trofeo della stagione, ma soprattutto il primo vinto da Pirlo allenatore.

Formazioni ufficiali Juventus Napoli Supercoppa: le scelte di Pirlo

La prima finale di Pirlo da allenatore. L’intenzione è quella di portare a casa i tre punti, fondamentali per la conquista del primo titolo stagionale e benzina per dare un po’ di entusiasmo in questo momento decisamente no per la rosa bianconera. La brutta sconfitta contro l’Inter ha mandato i bianconeri nel buco nero e stasera la partita dovrà essere gestita in tutt’altro modo. Ecco, dunque, le scelte che il maestro adotterà questa sera nella sfida delle 21.00 al Mapei Stadium contro il non facile Napoli di Gattuso: