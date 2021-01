Juventus, Lapo Elkann, nonché nipote dell’avvocato, è pronto alle nozze: un super anello per la fidanzata Joana Lemos

Juventus, Lapo Elkann il nipote dell’avvocato Gianni Agnelli è pronto a fare il grande salto. Le nozze sono alle porte e come regalo per la fidanzata, campionessa di rally Joana Lemos ha deciso di regalare uno splendido anello in stile art decò con una novità davvero particolare, che testimonia il grande feeling che lega i due, infatti come si legge anche nell’editoriale di ‘Tuttosport‘ “La struttura intorno ai diamanti è in titanio”.

LEGGI ANCHE>>>Muriel in orbita Juventus. C’è chi lo ha offerto a Paratici

Juventus, Lapo Elkann si sposa: il regalo speciale alla fidanzata

Lapo è pronto a fare sul serio con la fidanzata Joana e questo super regalo è la testimonianza delle sue intenzione di sposarla. Lo stesso Lapo ha poi spiegato il perché di questo regalo: ” l’anello è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo e quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni“. Un valore inestimabile quello del gioiello. Infatti Lapo ha spiegato anche il valore dell’oggetto. “L’ho realizzato con Damiani perché anche loro sono tre fratelli come me, John e Ginevra e sono uniti come noi. È un anello che unisce tradizione e innovazione, passione e amore”.