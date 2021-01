Romulo, l’ex Juventus può ripartire dalla Serie B. Ecco chi lo cerca

Il Cosenza ha formulato una proposta vera a Romulo, che però vorrebbe aspettare ancora un po’. Spera nel Cagliari o nel Monza in vista della A.

Ricordate Romulo? Dopo l’esperienza con il Brescia dello scorso campionato adesso potrebbe ripartire dalla Serie B. Il suo contratto non è stato rinnovato dal Genoa che lo ha lasciato scadere ed è rimasto a spasso da settembre. Come riporta Cosenzachannel.it, il club calabrese ha messo i suoi occhi sul calciatore italo-brasiliano. Ha avanzato al suo entourage un’offerta importante, tesa a convincerlo ad accettare la destinazione. I rossoblù sono impelagati nella lotta per non retrocedere, ma cercano gente di qualità comel’ex Juventus.

