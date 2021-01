Calciomercato Juventus, il ritorno di Llorente: Paratici ha deciso

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, si sarebbe raffreddata la pista per Scamacca. Paratici avrebbe riallacciato i contatti per Fernando Llorente, in uscita dal Napoli

Calciomercato Juventus Llorente/ Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Questa frase così inflazionata è assolutamente cangiante nel descrivere la situazione relativa al futuro di Fernando Llorente, sul quale la Juventus è tornata a mettere prepotentemente gli occhi. Il gigante di Pamplona è ormai in uscita dal Napoli, e si sta guardando attorno per cercare la soluzione a lui più congeniale: il rientro ormai imminente di Victor Oshimen avrebbe ammorbidito la posizione dei campani, ai quali non farebbe male liberarsi dell’ingaggio dell’ex Juve.

E proprio il fascino della Vecchia Signora è tornato a suggestionare il “Re Leone”. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, che riporta alcune indiscrezioni rilanciate su Sky, la pista Scamacca si è improvvisamente raffreddata per la Juventus: i bianconeri non sarebbero convinti della formula richiesta dal Sassuolo per cedere il proprio attaccante. I neroverdi, infatti, sembrerebbero non smuoversi dalla richiesta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, mentre Paratici vorrebbe che l’obbligo fosse tramutato in diritto.