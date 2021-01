Juventus, contro il Bologna Pirlo valuta dei cambiamenti

La Juventus non ha tempo per festeggiare la vittoria nella Supercoppa Italiana perché già deve prepararsi al prossimo appuntamento.

Domenica infatti i bianconeri di Pirlo torneranno nuovamente in campo per l’ultima giornata d’andata di serie A nella quale affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una squadra da prendere con le pinze, che ha il giusto mix di gioventù ed esperienza. E che proverà a regalarsi una partita da protagonista, con la speranza di riuscire a strappare quantomeno un punto dallo Stadium.

LEGGI ANCHE —>Juventus, Cuadrado si conferma imprescindibile per i bianconeri

LEGGI ANCHE —>Scamacca, salta l’incontro tra il Sassuolo e Paratici

Juventus, contro il Bologna possibile riposo per Chiellini

Il tour de force del mese di gennaio non è ancora finito per i bianconeri, che in campionato non possono più permettersi passi falsi. Il tecnico della Juventus Pirlo non ha molti uomini a disposizione, visti i giocatori ancora ai box. In difesa però Chiellini potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Danilo, con Frabotta a sinistra. Chiesa non è meglio dopo il match con il Napoli e anche lui potrebbe restare fuori, con Bernardeschi titolare a destra e Ramsey a sinistra. In mediana anche Rabiot e McKennie si candidano per una maglia da titolare. Davanti, con Dybala fuori, giocheranno Ronaldo e uno tra Morata e Kulusevski.