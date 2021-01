Juventus, Cuadrado è fondamentale: il colombiano arma micidiale

Anche contro il Napoli, l’esterno colombiano appena ristabilitosi dal Covid ha sfoderato una prestazione formidabile, dimostrando quanto sia imprescindibile nello scacchiere tattico di Andrea Pirlo.

Juventus Cuadrado Napoli/ La vittoria della Juventus contro il Napoli porta anche e soprattutto la firma di Juan Cuadrado. E pensare che fino a poche ore prima del fischio d’inizio del match del Mapei Stadium, la presenza del colombiano non era affatto scontata. L’esito dell’ultimo tampone, infatti, sebbene ne avesse confermato l’asintomaticità, aveva impedito l’ex ala della Fiorentina di prender parte alla trasferta contro l’Inter: un’assenza che, a posteriori, è pesata come un macigno nell’economia dell’incontro.

Leggi anche–>Scamacca, salta l’incontro tra Paratici e il Sassuolo. Ora la Juve riflette

Contro il Napoli Juan ha dimostrato di essere semplicemente un fattore, interpretando al meglio del due fasi, evidenziando ancor di più quei progressi in fase difensiva che lo rendono una delle ali più complete nel panorama calcistico internazionale. Le sue proiezioni in avanti hanno fatto sì che Insigne sistematicamente fosse costretto a rinculare per tenere a bada le scorribande del pupillo di Antonio Conte, deliziando i suoi tifosi con alcune giocate fantasmagoriche.

Juventus, bentornato Juan! Il ritorno di Cuadrado è una benedizione

Schierato da Pirlo come esterno alto del 3-5-2, Cuadrado ha agito da principale cursore della squadra bianconera, che proprio del gioco in ampiezza sta facendo una delle sue caratteristiche peculiari. L’assist ad Alvaro Morata per il 2-0 che ha permesso di chiudere l’incontro è stata la ciliegina sulla torta di una prestazione che definire maiuscola sarebbe soltanto un eufemismo, rasentando la perfezione. Con la freccia colombiana al proprio arco, la “Vecchia Signora” potrà guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni che la attendono: con questo Cuadrado, la fascia è in ottima mani..

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, il gesto di Llorente non è passato inosservato