Calciomercato Juventus, sfumato Milik: manca solo l’ufficialità

Milik al Marsiglia, calciomercato: manca solo l’annuncio del passaggio dell’attaccante polacco al club francese.

Calciomercato Juventus Milik/ Milik è virtualmente un giocatore del Marsiglia. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, infatti, il club francese avrebbe trovato l’accordo con il Napoli sulla base di un’offerta di 8 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti eventualmente 5 di bonus. Il calciatore sottoscriverà un contratto quadriennale a 2,7 mln annui con possibilità di arrivare a 3,5 milioni di euro al raggiungimento di determinati bonus legati a prestazioni e rendimento.

A lungo corteggiato dalla Juventus, in rotta di collisione con il Napoli, con il quale in estate non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo, Milik ha deciso di sposare dunque la causa marsigliese: alla base della scelta del centravanti vi sono state presumibilmente anche delle valutazioni inerenti il futuro Europeo, che di disputerà in estate. L’ex Ajax cercava un club nel quale poter giocare con continuità, e il Marsiglia è stato bravo a sfruttare la situazione di empasse venutasi a creare attorno al calciatore dopo il mancato trasferimento di quest’ultimo alla Juve e alla Roma.