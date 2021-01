Oriana, parole che mandano in tilt il web. La compagna di Dybala è bisex?

La compagna di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha ammesso la possiiblità che sia bisessuale. Il web è in tilt dopo le sue rivelazioni.

Confessione intima di Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala, che, giocando a vero-falso su Instagram, ha ammesso di amare non soltanto gli uomini. «Sei bisessuale?» le ha chiesto un fan sul social network e lei, con schiettezza, ha risposto: “Vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì». Non è la prima volta che la 24enne modella parla dei propri gusti sessuali. Nel 2018 Oriana, attrice e cantante argentina si era confessata sull’argomento: «Non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi».

Oriana e la storia con Paulo Dybala

In passato non erano mancate altre dichiarazioni simili. «Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ma credo che sia bene che ogni persona sia libera e possa fare quello che vuole. L’amore è universale, so che suona così stupido, ma è così – affermò circa tre anni fa -. Puoi innamorarti di chiunque». Subito dopo si fidanzò con il campione della Juventus Paulo Dybala, con il quale la relazione procede a gonfie vele. Oriana Sabatini, recentemente, ha parlato anche di desiderare un matrimonio e dei figli con il calciatore bianconero.