La Juventus vincerà lo scudetto? La risposta di Bergomi spiazza tutti

Le parole di Beppe Bergomi a Italia Uno sulle possibilità della Juventus di conquistare il decimo scudetto consecutivo

Bergomi Juventus calciomercato/ La sconfitta di San Siro contro l’Inter ha ridimensionato le ambizioni scudetto della Juventus di Andrea Pirlo, che ora è distante ben dieci punti dalla vetta occupata dal Milan ( con la partita contro il Napoli ancora da giocare). Una distanza importante, che Cristiano Ronaldo e compagni proveranno a colmare già da questa giornata, quando allo Stadium arriverà il Bologna.

Di questo, e di tanto altro, ha parlato l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Studio Aperto. Ecco le sue parole: “Credo che la vera Juve di Pirlo si sia vista a Barcellona: una squadra corta, aggressiva, capace di tenere alto il baricentro e di non arretrare alle prime difficoltà. Negli altri incontri, però, è emersa una squadra incompleta, in alcune circostanze piuttosto fragile. L’Inter e il Milan sono meritatamente avanti: vedremo come finirà il campionato.”