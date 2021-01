Dzeko per la Roma da oggi torna sul mercato.

Fonseca ne aveva chiesto la cessione dopo il caos di Roma-Siviglia. Via Dzeko e Kolarov.

La Roma aveva venduto Dzeko alla Juventus per 17 milioni.

Il “cambio” con Milik è stato bloccato dai Friedkin dopo le visite mediche.

Calciomercato Juventus, e se tutta questa attesa sul nuovo attaccante fosse solo il preludio per il grande colpo a sorpresa? Stando alle ultime indiscrezioni i tifosi bianconeri possono tornare a sognare. Dzeko non giocherà la prossima partita di campionato un indizio davvero bizzarro che potrebbe essere la conferma del fatto che il giocatore venga, nuovamente, messo sul mercato.

Calciomercato Juventus, nervi tesi con Fonseca: si riapre la trattativa

Un sogno nel cuore. Dzeko in estate fu quasi vicino alla chiusura con la Juventus, volontà sia del club che dello stesso giocatore. Operazione saltata all’ultimo per vari motivi che hanno poi portato alla scelta di Alvaro Morata. Ma stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il clima in casa romanista sempre sempre più teso. Un dualismo fra l’allenatore Fonseca e il capitano Dzeko che non sembra essersi ancora placato. A tal punto che il centroavanti potrebbe già, nuovamente, finire sul mercato. Un occasione davvero formidabile per i bianconeri che hanno bisogno di un giocatore di quel calibro. E in questo momento non ci sarebbe profilo migliore in giro.

La sua assenza nel prossimo match di campionato è già un caso mediatico. Anche se nella conferenza stampa l’allenatore Fonseca parla di una contusione. Ecco le sue parole in conferenza stampa pre Spezia: “Dzeko ha avuto una contusione. E non sarà pronto per la gara di domani”. Nonostante ciò i supporter bianconeri iniziano a sognare il grande colpo. Sul web sono sicuri e Pirlo sarebbe felice di poter avere un giocatore dalle così indubbie qualità tecniche.