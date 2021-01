Scamacca alla Juventus, calciomercato: la richiesta del Sassuolo è chiara

Calciomercato Juventus, il Sassuolo non molla per Scamacca. Ecco la richiesta dei neroverdi per il proprio attaccante

Calciomercato Juventus Scamacca/ Importanti aggiornamenti in casa Juventus sul fronte Scamacca. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, il Sassuolo non si smuoverebbe dalla richiesta iniziale di 18 milioni di euro: i neroverdi, inoltre, non intendono assolutamente accettare la formula del prestito con diritto di riscatto paventata dai bianconeri, preferendo tutt’al più un obbligo. La situazione al momento sta vivendo una fase di stalla: molto presumibilmente la fumata bianca si troverà, ma c’è ancora tanto da lavorare.

L’accordo con l’attaccante che attualmente milita nel Genoa sarebbe stato raggiunto sulla base di un contratto quadriennale a circa un milione di euro più bonus a stagione, ma per avere a disposizione le reali cifre dell’affare bisogna limare gli ultimi dettagli tra i due club ( dettaglio non trascurabile).