Douglas Costa, no del Bayern al riscatto. Ma Mendes ha pronto lo scambio

Douglas Costa non ha convinto in Baviera e il Bayern Monaco non ha intenzione di riscattarlo. La Juventus però non può più permetterselo.

Il drammatico frangente, per tutto il mondo del calcio, non è certo dei migliori dal punto di vista economico. E’ per questo motivo che anche il club bianconero oltre a ragionare sui possibili innesti in rosa deve farlo sulle uscite. Capire insomma se può cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Andrea Pirlo. E tra questi c’è anche Douglas Costa. Il calciatore brasiliano si trova attualmente in prestito al Bayern Monaco e la società bianconera ha saputo che i tedeschi non lo riscatteranno a fine stagione. A tal proposito si sta già muovendo il super procuratore Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Sarri, sgarbo alla Juventus. Il tecnico cosa ha detto alla Roma

Douglas Costa per Adama Traorè

Secondo il portale calciomercatoweb.it Douglas Costa piace soprattutto al Wolverhampton, che già si era fatto vivo la scorsa estate. La Juve in quel caso potrebbe pensare ad uno scambio di prestiti fino a fine stagione con Adama Traore, che sta vivendo anche lui un periodo difficile. Lo spagnolo già da tempi non sospetti è nei radar di Paratici, che sfrutterebbe gli ottimi uffici con Jorge Mendes per intavolare una trattativa con il sodalizio inglese.