Dybala tra rinnovo e infortunio: la Juventus ora riflette sul da farsi

Juventus, Dybala e la grana rinnovo. L’attaccante argentino si sta ristabilendo dall’infortunio al collaterale, ma il suo futuro è incerto

Juventus Dybala infortunio rinnovo/ Non è stata nel segno della Joya questa prima parte di stagione. L’attaccante argentino, infatti, tra un rinnovo ancora da formalizzare e una condizione fisica che definire precaria sarebbe soltanto un eufemismo, ha faticato non poco ad inserirsi negli schemi di Andrea Pirlo. E non è un caso che il Maestro gli abbia preferito in più di una circostanza Alvaro Morata, che ha avuto un impatto devastante nella realtà che lo ha consacrato a livelli internazionali altissimi alcuni anni or sono.

Il processo di guarigione dell’argentino è quasi giunto al suo capitolo conclusivo: come è possibile apprendere dal sito ufficiale della Juventus, infatti, il numero 10 ha smaltito quasi del tutto i postumi dell’infortunio al collaterale rimediato in occasione della gara contro il Sassuolo. Il lavoro differenziato sta portando i suoi frutti, e tra qualche giorno potrebbe essere nuovamente aggregato in gruppo.