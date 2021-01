Calciomercato Juventus, il bomber non è un obiettivo bianconero

Il calciomercato della Juventus ha una priorità abbastanza chiara, quella di arrivare all’ingaggio di un quarto attaccante.

La rosa bianconera ha assolutamente bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo, considerato che gli attaccanti a disposizione di Andrea Pirlo sono solo tre. Ovvero Ronaldo, Morata e Dybala. E specie quando c’è una assenza legata a motivi fisici, come quella dell’argentino, le opzioni davanti per l’allenatore sono pochine. Ecco perché nell’ultimo periodo sono stati accostati alla Juventus tanti bomber, da Giroud a Pellè, da Llorente a Depay. Per adesso però i bianconeri non sembrano vicini a chiudere nessuna trattativa.

