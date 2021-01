Juventus – Bologna alla vigilia del match di campionato l’allenatore degli emiliani ha parlato del match e di una sfida particolare con Pirlo

Juventus Bolonga, manca poco alla prossima partita dei bianconeri. La sfida casalinga che vedrà impegnata la rosa di Pirlo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Partita molto importante dal punto di vista della classifica, tre punti che dovranno arrivare a tutti i costi anche perché così ci si avvicinerebbe sempre di più al primato in classifica occupato ancora dal Milan. Proprio alla vigilia del match, l’allenatore Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa della Juventus e del suo nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Juventus Bolonga, Mihajlovic sfida Pirlo: “Meglio io”

Proprio sull’allenatore bianconeri si è soffermato anche Sinisa, tirando fuori una caratteristica comune ai due ex giocatori, entrambi molto abili nel calcio di punizione. Ecco cosa ha detto: “Pirlo? Le battevo meglio io le punizioni, può dirlo anche lui. L’estate scorsa feci una lezione da remoto a Coverciano, fra gli allievi c’era lui e mi fa piacere che adesso occupi quella panchina. Alla fine mi mandò un messaggio facendomi i complimenti per la lezione. Io raccontai tutto, adesso posso pensare che lui sappia tutto di noi perché io sono sempre sincero in ogni cosa, per cui mi toccherà cambiare qualcosina”. Poi il mister del Bologna ha parlato della Juventus.